Pedro Mafama junta cante alentejano e música eletrónica cigana em ‘Estrada’: “Estes dois universos não foram feitos para viver separados”

Pedro Mafama revelou esta sexta-feira uma nova canção, ‘Estrada’, primeiro single do segundo álbum, “Estava no Abismo Mas Dei um Passo Em Frente”, a editar em maio, que a BLITZ ouviu em primeira mão durante as gravações no Estúdio Namouche, em Lisboa.

“Mostrei-vos o meu novo tema ‘Estrada’ pela primeira vez quando estava em gravações em janeiro passado. A maquete da música já tinha a ideia principal: uma justaposição entre o cante alentejano (Hino dos Mineiros) e a rumba portuguesa, um género de música eletrónica cigana, popular na Península Ibérica”, explica o músico em declarações à BLITZ.