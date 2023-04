Legendary Tigerman anuncia “nova música, novo vídeo, nova era”

Legendary Tigerman lança, esta semana, um novo tema que, nas redes sociais, apresenta como representativo de uma “nova era”.

“Grandes notícias na próxima semana! Nova música, novo vídeo, nova era!”, escreve Paulo Furtado, acrescentando como hashtags as expressões “modular punk” e “modular rock and roll”, o que entronca nas revelações que, no início deste ano, fez à BLITZ.



“[O disco novo] foi composto usando sintetizadores modulares e há músicas sem guitarras, outras orquestradas e vários convidados”, explicou o autor de “Femina”, situando o novo trabalho “entre ambientes mais etéreos e intimistas e o rock ‘n’ roll, mas sempre punk.”