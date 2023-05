North Festival começa sexta-feira no Porto: horários e transportes do festival que traz Robbie Williams, Chemical Brothers e Ivete Sangalo

Começa esta sexta-feira, 26 de maio, na Alfândega do Porto, a edição deste ano do North Festival. The Chemical Brothers, Ivete Sangalo e Robbie Williams são os cabeças de cartaz de cada dia, sendo que a cantora brasileira celebrará o 51.º aniversário no dia do seu concerto (sábado, 27 de maio). Entre os outros destaques encontram-se as atuações dos portuenses Jáfumega, que celebram 45 anos de carreira, dos igualmente veteranos Trabalhadores do Comércio, do “herói local” Pedro Abrunhosa e de Legendary Tigerman, que se prepara para lançar um novo álbum, ainda este ano. Veja aqui os horários dos concertos do North Festival 2023. Sexta-feira, 26 de maio

Jáfumega - 17h45

Trabalhadores do Comércio - 19h10

Legendary Tigerman - 20h30

Bomba Estéreo - 21h55

The Chemical Brothers - 00h00 Sábado, 27 de maio

Nininho Vaz Maia - 19h00

Ana Castela - 20h20

Gustavo Mioto - 21h55

Ivete Sangalo - 23h35 Domingo, 28 de maio

Tiago Nacarato - 18h15

The Black Mamba - 19h30

Pedro Abrunhosa - 20h55

Robbie Williams - 23h00

O festival contará ainda com um palco clubbing e outras atividades, que passam pelo acesso a uma zona VIP ou a um espaço lounge com barbeiros, tatuadores e maquilhadores. Este ano, a organização espera “15 a 18 mil pessoas por dia”. “O nosso grande objetivo é ter 50 mil pessoas nos três dias”, referiu Jorge Veloso à Lusa, salientando que entre os bilhetes já vendidos, “20% a 30% são para fora” de Portugal. O espaço do recinto, segundo o promotor da Vibes & Beats, “duplicou”. Os passes de três dias estão esgotados, continuando à venda os bilhetes diários. Os bilhetes para o primeiro e segundo dia, 26 e 27 de maio, custam 55 euros. Para o terceiro dia, encabeçado por Robbie Williams, custam 95 euros. As portas do recinto abrem às 16h00 e a idade mínima de entrada no festival é de 6 anos. As pessoas com mobilidade condicionada terão ao seu dispor uma plataforma especial, para a qual poderão levar um acompanhante, sempre que a lotação das plataformas o permitir. Este espaço destina-se, também, a grávidas.

A previsão meteorológica consultada esta quarta-feira aponta para temperaturas máximas entre os 20 e 23 graus, e mínimas em torno dos 14. A probabilidade de ocorrência de chuva e aguaceiros é, segundo o IPMA, elevada, especialmente na sexta-feira.

Para chegar ao recinto do festival, na Alfândega do Porto, usando os transportes públicos, estas são as indicações:



Apanhar o Metro, Linha E, com destino ao Estádio do Dragão. Sair na estação da Trindade

Título de transporte: Z4 Na estação da Trindade, fazer transbordo para a Linha D com destino a Santo Ovídio e sair em São Bento

Duração da viagem: 4 minutos

Título de transporte: utilizar o título da viagem anterior Saindo da estação de metro encontrará a paragem de autocarro da STCP 500 com o destino Matosinhos (Mercado). Sair na paragem Alfândega

Duração da viagem: 5 minutos

Título de transporte: utilizar o mesmo título da viagem anterior.

Os parques de estacionamento mais próximos do recinto são os do Infante (na Praça Infante D. Henrique), das Cardosas (Rua Trindade Coelho), da Praça D. João I e da Praça Carlos Alberto.