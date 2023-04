Mudanças no cartaz do festival Primavera Sound Porto: veja que concertos mudaram de dia

O festival Primavera Sound, que se realiza de 7 a 10 de junho no Parque da Cidade, no Porto, anunciou hoje várias mudanças no seu cartaz. O concerto do rapper norte-americano Pusha T, inicialmente marcado para 10 de junho, transita para 9 de junho. Também a banda de indie rock Built to Spill, originalmente agendada para 8 de junho, atuará a 9 de junho. A mesma mudança aplica-se à portuguesa Margarida Campelo, que passa a tocar a 9 de junho. Já a dupla Israel Fernández y Diego Del Morao passou de 8 para 10 de junho.



Também os concertos da catalã Núria Graham, dos portugueses Quadra e dos norte-americanos Surf Curse (agora a 8 de junho) e dos Floweroflove (agora a 10 de junho) mudaram de dia. Acrescentados ao cartaz foram, entretanto, os Two Shell, dupla de música eletrónica do Reino Unido apresentada nas redes sociais do festival como ¥///0 $#£[[ //&$ #£>3 que sobe ao palco no primeiro dia do Primavera Sound, 7 de junho.

Este é o cartaz atualizado do Primavera Sound Porto 2023.



Primavera Sound Porto

Parque da Cidade, Porto, de 7 a 10 de junho



7 de junho

Kendrick Lamar

Baby Keem

Alison Goldfrapp

Beatriz Pessoa

Georgia

Holly Humbertsone

The Comet Is Coming

¥///0 $#£[[ //&$ #£>3 (Two Shell)



8 de junho

Rosalía

Bad Religion

Fred Again…

Maggie Rogers

Mora

The Mars Volta

VTSS B2B LSDXOXO

Alvvays

Arlo Parks

Fumo Ninja

Gaz Coombes

Gazzi

Gilla Band

Japanese Breakfast

Jockstrap

Núria Graham

Shellac

Surf Curse

Texi Latex

The Beths

The Murder Capital

UNIQU3