Fundo de capital de risco Atena compra a empresa portuguesa Matcerâmica

A sociedade de capital de risco Atena Equity Partners adquiriu na totalidade, através do fundo Atena II, o grupo Matcerâmica, especializado em cerâmica de mesa em grés e faiança, anunciou a Atena esta sexta-feira, 8 de setembro, em comunicado. Não foi revelado o valor do negócio daquele que é o oitavo investimento do fundo desde 2021.

A venda da empresa, que incluiu a marca de cerâmica Nosse, foi feita pela família fundadora, detentora até aqui de 100% do capital.

A Matcerâmica, segundo o comunicado, fechou 2022 com vendas de 25,2 milhões de euros e “exporta cerca de 97% da sua produção para os cinco continentes”, com destaque para a Europa e a América do Norte. Emprega mais de 500 trabalhadores e “produz mensalmente mais de um milhão de peças” na sua “unidade de produção com mais de 30 mil metros quadrados”.

Victor Guégués, sócio fundador da Atena Equity Partners, citado no comunicado, detalha que a Matcerâmica "apresenta um forte potencial de otimização e crescimento que a Atena enquanto novo acionista quer exponenciar, nomeadamente através da consolidação internacional da sua marca Nosse”.

O presidente executivo da Matcerâmica, Marcelo Sousa, considera, por sua vez, que “com a nova estrutura acionista, o grupo terá melhores condições para acelerar o seu desenvolvimento, procurar posicionamentos inovadores, consolidar a sua posição de liderança e apostar no desenvolvimento do seu portefólio de produtos”.

A Atena tem somado investimentos em empresas portuguesas de vários setores, como a empresa de plásticos Plastrofa, a fabricante de brinquedos didáticos Science4You, a têxtil Quintas & Santos, a farmacêutica Sidefarma, e a empresa de montagem e manutenção de torres eólicas Cariano. Em conjunto com o fundo 3T Portugal, tem realizado investimentos na área da saúde, como a compra do Hospital Soerad, de Torres Vedras, ou do Hospital Particular de Almada.

A Atena Equity Partners descreve-se como “uma sociedade de capital de risco que investe em empresas portuguesas líderes de mercado que apresentam fortes posições competitivas nos seus sectores". Os seus fundos apostam, diz a Atena, "em situações de investimento onde o seu envolvimento operacional acrescente valor significativo, tais como consolidações sectoriais, sucessões, reestruturações e carve-outs [venda de parte do negócio]”.