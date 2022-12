Atena e 3T Portugal compram hospital em Torres Vedras

A Atena Equity Partners e a 3T Portugal anunciaram esta sexta-feira a aquisição da totalidade do capital do Hospital Soerad, localizado em Torres Vedras. Contactada pelo Expresso, fonte da joint venture recusou revelar o valor do negócio. Trata-se da segunda operação de compra pelas duas empresas, depois do Hospital Particular de Almada, adquirido em agosto de 2021 e cujo edifício ficou para o fundo francês Lifento.

A unidade de Torres Vedras tem três salas de bloco operatório e uma centena de camas, presta atendimento permanente 24 horas por dia, e serviços de cuidados continuados, é referido em comunicado de imprensa pelos novos proprietários.

A unidade é composta por dois edifícios, num total de 26.500 metros quadrados, incluindo três pisos de estacionamento subterrâneo e quatro pisos acima do solo. No âmbito da operação o ativo imobiliário passará a ser detido pelo fundo português Horizon Equity Partners.

São mais de 200 colaboradores, naquele que é identificado como “o maior centro de exames de imagiologia de toda a região Oeste”, que, por ano, “realiza mais 150 mil atos médicos, entre exames, consultas e cirurgias”.

O comunicado de imprensa frisa que a aposta nas unidades hospitalares de Torres Vedras e de Almada está alinhada com uma estratégia de “facilitar o acesso a cuidados de saúde em mercados carenciados através de unidades de proximidade” e indica, igualmente, que o Hospital Soerad quer atuar ao nível dos cuidados primários, numa resposta às lacunas existentes nesta zona do país.

Este projeto é liderado por uma equipa de gestores e empreendedores na área da saúde privada, nomeadamente Eduardo Moniz (sócio na 3T Portugal e ex-CEO do British Hospital, IMI e CMR Sul), Luís Campanha (ex-administrador da Affidea) e por Pedro de Albuquerque Mateus (ex-administrador na Luz Saúde, ex- CEO dos Hospitais Privados da Lusíadas Saúde e atual CEO da Malo Clinic).

A Atena Equity Partners é um sociedade gestora de capital de risco portuguesa criada em 2014 e investiu em quatro áreas de atividade: indústria, educação, saúde e serviços empresariais. De acordo com o site da empresa, no conjunto, os negócios da Atena somam vendas superiores a 260 milhões de euros, conta com cerca de 2 mil colaboradores e exporta para mais de 40 países e presença local em Espanha, Polónia, Brasil, Argélia, Moçambique e Camarões.

A 3T Finance está associada a uma larga experiência em investimento na saúde privada, em instalações como o British Hospital (entretanto vendido à Luz Saúde), na rede IMI e em unidades de hemodiálise.