Atena Equity Partners estreia-se no sector têxtil com empresa que trabalha para marcas de luxo

A Atena Equity Partners, através do fundo Atena II, estreou-se no sector têxteis com a compra de uma participação maioritária na Quinta & Santos - Score, especialista em acabamentos, nomeadamente para o segmento de luxo.

Com este investimento, cujo valor não é revelado, a Atena Equity Partners “vai reforçar a estratégia da empresa e o seu crescimento orgânico, apostando no aprofundamento da relação com os atuais clientes e parceiros, bem como explorar novas oportunidades que sejam criadoras de valor para todos”, informa a sociedade de capital de risco em comunicado divulgado esta terça-feira.

A Quinta & Santos emprega mais de uma centena de colaboradores na sua unidade industrial em Barcelos, prevê fechar o ano com uma faturação superior a 8 milhões de euros e tem 3 décadas de experiência no sector têxtil, onde aposta na eficiência ambiental e energética, factor decisivo para “o sucesso no exigente mercado de moda de luxo, cada vez mais atento aos temas da sustentabilidade e focado em pequenas séries ou produtos únicos”.

A empresa tem, também, um centro de investigação e desenvolvimento que se dedica à investigação de novas tecnologias e de diferentes métodos na elaboração de processos, do aperfeiçoamento de técnicas de lavagem, tingimento e acabamento têxtil.

Objetivo é “desenvolver a empresa”

"O nosso objetivo é continuar a desenvolver a empresa, explorando oportunidades de crescimento. A Atena Equity Partners tem um importante historial de geração de valor, contando com recursos financeiros e humanos que contribuirão para a expansão da empresa e para prosseguir com a forte aposta na sustentabilidade”, afirma Miguel Lancastre, da Atena Equity Partners sobre este negócio.

Uma das últimas inovações da têxtil foi um novo processo de tingimento através de nanotecnologia, usando pigmentos naturais para a reprodução de todos os pantones de cores com garantia de durabilidade superior a outros processos, afirma a empresa.

A Quinta & Santos - Score é o quinto investimento anunciado pelo Fundo Atena II que, desde 2021, já concretizou, entre outras operações, a aquisição do Hospital Particular de Almada, unidade hospital de referência na margem sul de Lisboa, e da Sidefarma, farmacêutica nacional.

A sociedade de capital de risco, habituada a investir em empresas portuguesas líderes de mercado que apresentam fortes posições competitivas nos seus sectores, aposta em unidades onde “o seu envolvimento operacional acrescente valor significativo”, designadamente consolidações sectoriais, sucessões ou reestruturações.