Atena Equity Partners agora também tem brinquedos: comprou a Science4You

A Atena Equity Partners assumiu a maioria do capital da Science4You, empresa portuguesa líder em brinquedos educativos e científicos, que assim garante uma capitalização de 11 milhões de euros para apostar no crescimento internacional e no canal online, explica a sociedade de capital de risco em comunicado divulgado esta quinta-feira.

“Esta operação vem reforçar a solidez e contribuir para o desenvolvimento da empresa, cuja estratégia prevê cimentar a posição de destaque na Península Ibérica, acelerar a atividade internacional e reforçar a presença no canal online a nível global, ao mesmo tempo que prossegue a aposta na inovação e desenvolvimento de novos produtos”, refere o comunicado.

Sobre a fatia de capital controlada pela Atena, há apenas a indicação que de que é maioritária. Joe Santana, da sociedade de capital de risco, assume a presidência da Science4You. Miguel Pina Martins, fundador e presidente executivo da empresa de brinquedos, continua a assegurar a gestão do negócio. Exportar para 45 países

“É uma ótima notícia pois vem reforçar a nossa solidez e permitir-nos capitalizar o valor distintivo da nossa oferta de brinquedos”, diz Miguel Pina Martins, sobre a entrada do novo acionista. “Além da forte capacidade financeira, [a Atena] conta com uma equipa especializada que será uma enorme mais-valia na expansão da companhia, tanto em Portugal como a nível internacional, e na exploração e potenciação de novos canais de crescimento”, acrescenta.

Fundada em 2008, a Science4you exporta 70% dos seus brinquedos para mais de 45 países, com destaque para Espanha, Alemanha, Reino Unido e França, fatura 10 milhões de euros por ano e emprega uma centena de trabalhadores.

“A companhia está no Top 3 ibérico de produção de brinquedos inspirados na metodologia STEAM, os quais ajudam as crianças estimular as suas habilidades nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática enquanto brincam”, afirma o comunicado. Reforçar o portefólio

A Science4you vem reforçar o portefólio de investimentos do Fundo Atena II, que nos últimos dois anos concretizou seis aquisições, entre as quais as do Hospital Particular de Almada, da Sidefarma, farmacêutica nacional, e da Quinta & Santos – Score, empresa têxtil especialista em acabamentos para grandes marcas de luxo mundiais.

Para a sociedade, apostada em investir em empresas nacionais líderes de mercado com fortes posições competitivas nos seus sectores, este negócio vem juntar ao seu portefólio “uma empresa única em Portugal, com produtos diferenciados que lhes oferecem vantagens competitivas a nível nacional e internacional”.

"O nosso investimento visa solidificar a empresa, potenciar a sua equipa de desenvolvimento de produto e apoiar o seu crescimento, com uma estratégia de dinamização comercial a nível nacional e internacional que aproveita a qualidade e inovação dos brinquedos que produz", afirma João Rodrigo Santos, sócio fundador da Atena Equity Partners.