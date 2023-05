Fundo da Atena Equity Partners compra a portuguesa Plastrofa

A sociedade de capital de risco Atena Equity Partners, através do fundo Atena II, adquiriu a totalidade do capital da Plastrofa, empresa portuguesa especializada no fabrico e comercialização de filmes técnicos e embalagens plásticas flexíveis, segundo anunciado esta quinta-feira em comunicado. O valor do negócio não foi revelado.

De acordo com a nota, o investimento da Atena vai permitir à Plastrofa reforçar a sua estratégia, “que prevê o crescimento orgânico, apostando no aprofundamento da relação com os atuais clientes e parceiros, bem como a exploração de oportunidades criadoras de valor, inclusive através de aquisições”.

A Plastrofa, com 70 trabalhadores, fabrica embalagens de plástico flexível e filmes técnicos e os seus produtos “permitem diminuir em 70% o consumo de plásticos face às embalagens convencionais”. Tem vendas superiores a 11 milhões de euros por ano e exporta para mais de uma dezena de países, incluindo Espanha, França, Alemanha e Bélgica.

A empresa tem uma unidade industrial na Trofa, com uma área de 20 mil metros quadrados, e todos os seus atuais produtos são recicláveis.

A Plastrofa é o sétimo investimento do Fundo Atena II que, desde 2021, já concretizou as aquisições do Hospital Soerad e do Hospital Particular de Almada, da farmacêutica nacional Sidefarma e da empresa têxtil de acabamentos de luxo Quinta & Santos – Score.