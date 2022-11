Atena Equity Partners adquire 100% do Hospital de Almada em conjunto com a 3T Portugal

A Atena Equity Partners, "private equity" que já detém a Malo Clinic, em conjunto com a 3T Portugal, empresa dedicada ao investimento na saúde, adquiriu 100% do capital do Hospital Particular de Almada (HPA), segundo anunciado esta sexta-feira.

O hospital privado é a primeira aquisição desta parceria.

O projeto será liderado por "Eduardo Moniz (partner na 3T Portugal e ex-CEO da British Hospital, IMI e CMR Sul) e por Luís Campanha (ex-administrador da Affidea), contando com a consultoria e colaboração de Pedro de Albuquerque Mateus que trabalhou no grupo Luz, Lusíadas e é o atual CEO da Malo Clinic, que pertence à Atena.

O projeto para o hospital privado consiste na expansão da sua capacidade, com um alargamento das "valências clínicas, cirurgia, internamento e atendimento permanente".

De momento o HPA permite consultas de diversas especialidades médicas e conta com unidades clínicas de imagiologia, medicina nuclear, atendimento médico não programado, cirurgia ambulatória, medicina física e de reabilitação e de exames de gastrenterologia.