Atena Equity Partners compra empresa de montagem de torres eólicas

A Atena Equity Partners comprou a Cariano, empresa de montagem e manutenção de torres eólicas, através de uma operação de dívida em capital, informou a Atena em comunicado.

"A Atena Equity Partners concretizou a capitalização da Cariano em mais de 27 milhões de euros, no seguimento da aprovação do plano de reestruturação e investimento da empresa. A private equity converteu dívida em capital, passando a controlar 100% da empresa juntamente com o CEO (presidente executivo) da empresa, Rui Bacalhau", refere a Atena.

"O crescimento do mercado de energias renováveis, o surgimento de novos segmentos e o aprofundamento das relações com os atuais clientes são catalisadores do desempenho futuro da empresa", comentou Victor Guégués, sócio fundador da Atena Equity Partners, que nesta operação foi assessorada pela sociedade de advogados Garrigues.

Fundada há mais de 40 anos, a Cariano é especializada na montagem e manutenção de torres eólicas em Portugal, bem como de outras infraestruturas. A empresa deverá fechar 2021 com um volume de negócios de 4,5 milhões de euros.