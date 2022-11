A China espirra, o mundo apanha uma pneumonia

NICOLAS ASFOURI/Getty Images

Bom dia,

Este é o seu Expresso Curto desta terça-feira, dia 28 de Janeiro de 2020, em que o coronavírus que começou na China e se espalha por todo o mundo continua a dar que falar, a fazer tremer os mercados e a centrar atenções noticiosas.



Venha daí comigo.

Já ouviu seguramente dizer que quando a China espirra é o mundo que se constipa. A expressão, normalmente usada para explicar a importância dos chineses na economia global, pode ser aqui bem usada.



Com efeito, o susto que o coronavírus está a provocar já levou a que os mercados bolsistas reagissem negativamente e apresentassem os piores resultados de meses, um pouco por todo o lado.

A agência de notação S&P acredita que o PIB chinês pode sofrer uma queda de até 1,2 pontos caso os gastos com consumo caiam até 10 por cento. As consequências podem ser devastadoras para a economia global.



Há parques de diversões a fechar, monumentos emblemáticos encerrados, voos cancelados. Tudo e todos começam a ser afectados.



Vamos aos números mais recentes.



O coronavírus que teve origem na cidade chinesa de Wuhan já galgou fronteiras: Austrália, Camboja, Canadá, Estados Unidos, França, Hong Kong, Macau, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e Vietname. Já houve uma morte em Pequim e um primeiro caso detectado ontem na Alemanha. 16 países afetados, ao todo.



O balanço está em 106 mortos e 4500 casos confirmados, só na China (estes números estão permanentemente a ser atualizados e revistos. Mudei-os, em alta, da noite para esta manhã).





Por cá, houve suspeitas não confirmadas de um caso no fim de semana. Mas a procura de máscaras de protecção nas farmácias tem vindo a aumentar.

As autoridades portuguesas anunciaram o frete de um avião para retirar da região chinesa de quarentena duas dezenas de portugueses que lá se encontram. Os portugueses que regressarem estarão integrados naturalmente num protocolo de vigilância.

Neste artigo fomos falar com o embaixador português em Pequim e ouvir as suas preocupações.







Embora já se esteja a falar deste novo coronavírus há uns dias, se quiser ficar a saber o bê-à-bá deste vírus aconselho esta leitura e também esta.





ORÇAMENTO DO ESTADO

Não se tem falado muito de Orçamento do Estado nos últimos dias, mas o tema anda por aí. Com o finalizar do prazo para entrega de propostas de alteração no Parlamento, há várias novidades:

-Primeiro, aqui fica um guia sobre as correcções e alterações que o próprio PS apresenta.

-Governo exige 10% de IRS a pensões do estrangeiro, no caso dos não residentes

-Deputados do PS vão ter disciplina de voto para o IVA de 23% nas touradas.

-Livre apresentou 32 propostas de alteração ao texto do OE.

-O Chega atingiu a centena de propostas de alteração.



No total, e para se perceber a maratona de votações que se avizinha, foram entregues mais de 1200 propostas de alteração ao texto original.



Segundo o Público de hoje, o IVA da eletricidade e os passes sociais, em que a oposição pretende mais dinheiro, são nesta altura as principais dores de cabeça para o Governo. No Expresso Diário contamos como o PS ainda tenta negociar o IVA da luz.



Ainda em matéria orçamental, o investimento público no último ano ficou 1,2 mil milhões de euros abaixo do que o próprio Mário Centeno tinha inscrito nas contas orçamentais.



Finalmente, a ideia do Governo em reduzir o IVA da electricidade está a ser analisada por Bruxelas, mas para a Comissão Europeia não é claramente uma prioridade.



Ainda de Bruxelas, a notícia de que as negociações em torno do orçamento europeu podem estar à beira de sair do impasse em que caíram.



De esta manhã é a notícia de que Espanha já tem um nome para substituir Mário Centeno na liderança do Eurogrupo, a partir de julho. Cabe ao português dizer se quer ou não continuar para novo mandato.





LUANDA LEAKS

O hacker Rui Pinto foi confirmado como a fonte que permitiu acesso aos mais de 700 mil documentos do Luanda Leaks, que expuseram a forma como Isabel dos Santos acumulou uma fortuna de mais de dois mil milhões de dólares.`

E Ana Gomes veio criticar os dois pesos e duas medidas da justiça em relação a Rui Pinto.





A filha do antigo presidente angolano fez ontem saber que vai processar o ICIJ (consórcio internacional de jornalismo de investigação) e os órgãos que noticiaram os Luanda Leaks.

Por cá, as ondas de choque do caso continuam, e a NOS já anunciou Ângelo Paupério como novo chairman da empresa, depois do afastamento de Jorge Brito Pereira, advogado ligado a Isabel dos Santos.

OUTRAS NOTÍCIAS

Cá dentro,

No caso da violência policial na Amadora, a direcção nacional da PSP fez saber que não vai conduzir investigações próprias, deixando na mão da IGAI (Inspecção Geral da Administração Interna) o processo de averiguação do sucedido e seus responsáveis.



O assalto aos paióis de Tancos foi em Junho de 2017. Desde Setembro de 2018 que o alegado responsável pelo roubo de material militar se encontrava detido, em prisão preventiva. Agora, foi libertado: chegou ao fim o prazo limite da prisão preventiva e a instrução do caso ainda decorre.



Ainda no caso de Tancos, o juiz Carlos Alexandre enviou um conjunto de cem perguntas ao primeiro-ministro, António Costa, em que procura entender qual o grau de conhecimento que o primeiro-ministro tinha da operação de recuperação e posterior encobrimento das armas.



Eleito domingo líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, ‘Chicão’, sublinhou esta segunda-feira ao Expresso a vontade de diálogo e aproximação com o PSD, na sequência do apelo feito por Passos Coelho para um entendimento à direita.

Hoje, terça-feira, A nova direcção do partido vai ser recebida em Belém pelo Presidente da República.



Governo e parceiros sociais voltam a encontrar-se esta terça-feira na Concertação Social para discutir a política de rendimentos.



A ERC já deu luz verde à nova direcção de informação da RTP, dirigida por António José Teixeira, ex-SIC Notícias e ex-DN.



O Conselho de Estado, órgão consultivo do PR, reúne sexta-feira para discutir a CPLP.

Lá fora,

Uma forte tempestade, causando chuvas intensas e inundações, já causou meia centena de mortes no Brasil, na região de Minas Gerais.



Os italianos vão às urnas no final de Março para referendar a Constituição e decidir sobre a redução do número de deputados em Itália.



No dia em que se assinalaram os 75 anos do fim do campo de extermínio de Aushcwitz, Angela Merkel proferiu palavras de concórdia e de critica ao anti-semitismo.



O podcast de Internacional do Expresso, que já pode ser ouvido, é precisamente dedicado aos 75 anos de Auschwitz.



Entre amanhã e quinta-feira discute-se no Senado norte-americano a possibilidade de serem ouvidas mais testemunhas no processo de destituição de Donald Trump. As revelações do seu antigo conselheiro de segurança, John Bolton, corroborando a tese de que o Presidente reteve ajuda militar à Ucrânia como forma de pressionar o país do leste europeu a investigar seu opositores políticos norte-americanos, vieram baralhar um pouco o processo.

Embora, como sublinha o correspondente do Expresso nos EUA neste texto, a decisão final, de chumba o impeachment, se mantenha como mais que provável.



DESPORTO

Depois de um conjunto de derrotas, o Sporting conseguiu entrar na segunda volta do campeonato a vencer. Um triunfo magro, numa noite chuvosa, frente ao Marítimo.



Hoje é o FC Porto, depois da crise provocada pela derrota com o Braga para a Taça da Liga, que volta ao relvado, para receber o Gil Vicente no Dragão.



Ainda sobre a morte violenta de um dos maiores de sempre do basquetebol, a Tribuna propõe este texto do fã oficioso número um de Kobe Bryant, ou este conjunto de imagens icónicas do astro norte-americano falecido num acidente de helicóptero, ou ainda esta emocionada despedida de Michael Jordan



FRASES

"Rui Pinto deveria ser o orgulho de Portugal", William Bourdon, advogado, defensor de Rui Pinto e fundador da plataforma de apoio a denunciantes africanos



"O apoio a uma candidatura de Ana Gomes à Presidência da República deve merecer séria consideração pelos órgãos do Partido Socialista", João Ribeiro, antigo dirigente do partido



"Com o André, com a Joacine e com o Chicão, a política portuguesa não volta a ser igual. Preparem-se que vai ser divertido", João Miguel Tavares, no Público



O QUE ANDO A LER

Um jovem casal começa a construir a vida a dois quando um acontecimento extraordinário obriga Tomás, ou Tom, a seguir uma vida e um caminho carregados de segredos e de meias palavras. Berta Isla, do espanhol Javier Marias começa de forma sublime e continua intenso e supreendente ao longo das mais de 400 páginas, viajando entre Madrid e Inglaterra. As relações, os silêncios, os segredos, as ausências, os pensamentos secretos. Javier Marias, imperdível como sempre.



"Durante algum tempo não teve a certeza se o seu marido era seu marido. Às vezes acreditava que sim, às vezes acreditava que não, e às vezes decidia não acreditar em nada..."



Por hoje é tudo, fique por aí ao longo do dia com o Expresso Diário, o nosso site, a Tribuna, a Blitz e o Vida Extra.

Tenha uma excelente terça-feira.