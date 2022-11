Chicão concorda com Passos: “CDS e PSD têm que erguer pontes em vez de erguer muros”

Rui Rio joga no eleitorado do centro e diz que não se considera de direita? Para Francisco Rodrigues dos Santos, o novo líder do CDS, isso não é um problema nas relações entre os dois partidos, "de maneira nenhuma". Em declarações ao Expresso, Chicão - como é conhecido o líder centrista eleito no passado domingo - diz que o primeiro líder partidário com quem quererá falar é o do PSD, com quem se propõe construir "pontes" e trabalhar para um espírito "de aliança".

Em sintonia com o discurso feito na véspera pelo ex-presidente do PSD Pedro Passos Coelho, que veio defender uma aliança entre os dois partidos que ele próprio liderou no Governo, para que seja possível fazer "as ações reformistas importantes" de que o país precisa, Chicão diz que a sua prioridade é "afirmar o CDS e restaurar a confiança dos eleitores no partido", que "terá que fazer o seu caminho, com o seu caderno de encargos próprio e as suas ideias". Mas, acrescenta o líder centrista, "sem descurar as linhas de contacto com os seus parceiros tradicionais".

"CDS e PSD devem erguer pontes em vez de erguer muros", conclui o sucessor de Assunção Cristas, que confia na conjugação de esforços dos dois partidos na construção de "um projeto reformista que liberte o país do socialismo".

Apostado em não diabolizar a linha mais central e moderada do atual líder do PSD, que mal chegou ao leme do partido deu prioridade a conversas com o socialista António Costa, e só depois com a líder do CDS, Assunção Cristas, Chicão prefere centrar-se no histórico de parceria entre os dois partidos. E insiste: "O PSD sempre foi parceiro de diálogo com o CDS em momentos importantes da vida do país e esse espírito de parceria ficou reforçado com as declarações que Paulo Mota Pinto, da equipa do dr. Rui Rio, fez no encerramento do nosso Congresso, quando falou de parceiros naturais".

A reunião do novo líder do CDS com Rui Rio ainda não tem data. Seguir-se-ão pedidos de audiências aos líderes do Chega, Iniciativa Liberal e também do PS.