Angela Merkel apela à luta contra antissemitismo no 75º aniversário da libertação de Auschwitz

A chanceler alemã, Angela Merkel, sustentou nesta segunda-feira, 75º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz, que a Alemanha tem a responsabilidade de garantir que "todos se sintam seguros" no seu território, e apelou à luta contra o antissemitismo. "Temos a responsabilidade de que todos se sintam seguros em casa, na Alemanha e na Europa", disse a líder alemã antes de um concerto, em Berlim, em memória dos seis milhões de judeus assassinados pelos nazis.

"Devemos combater ferozmente a intolerância e o ódio, o racismo e o antissemitismo", acrescentou, numa altura em que a Alemanha, tal como outros países europeus, enfrentam um ressurgimento de movimentos xenófobos, sobretudo da extrema-direita. "Temos de sensibilizar especialmente as gerações mais jovens", afirmou ainda a chanceler antes do concerto no Staatsoper, ao qual vai assistir juntamente com o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Mais de 200 sobreviventes do Holocausto reuniram-se hoje no local do antigo campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, construído pela Alemanha nazi em território da Polónia, onde mais de 1,1 milhão de pessoas, na sua maioria judeus, morreram. A chanceler fez a sua primeira visita a Auschwitz em dezembro último.