Coronavírus. O vírus que afetou a normalidade, o desporto e a bolsa

Os anúncios vão-se multiplicando. No seguimento das notícias da contaminação em larga escala associada ao coronavírus, a China apostou em encerrar temporariamente inúmeros restaurantes, cinemas, atrações turísticas e aeroportos, contou a Forbes nos últimos dias.

A norte-americana Disney anunciou na sexta-feira que fechou as portas do parque temático Shanghai Disney Resort, por “prevenção e controlo do surto da doença”, explicou a empresa. A McDonald’s seguiu o exemplo de Mickey e companhia e encerrou estabelecimentos em cinco cidades da Província de Hubei, o lugar onde o coronavírus teve início.

A celebração do Ano Novo Lunar não teve o destaque habitual na sociedade chinesa. Pequim, por exemplo, cancelou a maioria das festividades e fechou alguns pontos tradicionais da cidade onde as pessoas se encontravam. O Governo chinês foi mais além, conta a CNN, e encerrou também a Cidade Proibida, Estádio Nacional de Pequim, Museu Nacional da China, Túmulos da dinastia Ming e algumas partes da Muralha.

As associações de chineses baseados em Paris cancelaram a marcha para o Ano Novo Lunar que estava agendada para o passado domingo, contou a agência Reuters. Os cruzeiros da Royal Caribbean, MSC e outros estão a cancelar as saídas da China devido ao surto de coronavírus, contou no domingo o “USA Today”.

A Reuters noticiou também nos últimos dias que existem hotéis e companhias aéreas a oferecerem reembolsos. Há lojas a fecharem na cidade de Wuhan, onde tudo começou. A japonesa Fast Retailing, por exemplo, fechou 17 lojas da Uniqlo em Wuhan.

A bolsa e o vírus chinês

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março terminou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,27%, para os 59,33 dólares. O crude do mar do Norte, referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,38 dólares abaixo dos 60,71 com que encerrou as transações na sexta-feira.

O receio com os efeitos do novo coronavírus com origem na cidade chinesa de Wuhan levou o barril de Brent a fechar abaixo do limiar simbólico dos 60 dólares.

“O mercado de energia está intimamente ligado à perceção da saúde da economia chinesa, o maior importador de petróleo do mundo”, assinalou David Madden, analista da CMC Markets.

O desporto em suspenso

Volta a Hainan em ciclismo foi adiada esta segunda-feira para data a anunciar, depois de estar marcada para o final de fevereiro, anunciou a União Ciclista Internacional.

Vários eventos de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, marcados para fevereiro e março, foram também mudados para outros locais, nomeadamente de pugilismo, que passou para Amman, futebol feminino, na Austrália, e basquetebol, em Belgrado.

A Liga mundial de mergulho cancelou o evento marcado para Pequim, em março, e admite que o mesmo poderá acontecer para nova etapa na China, em abril.

Transmissão e sintomas

A doença foi identificada como um novo tipo de coronavírus, semelhante à pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças admitiu que a possibilidade de transmissão secundária no espaço da União Europeia é baixa, "desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção relacionadas com um eventual caso importado".

As autoridades chinesas alertaram que o país está no ponto "mais crítico" quanto ao controlo do vírus e suspenderam transportes, cancelaram celebrações do Ano Lunar do Rato e colocaram em quarentena 13 cidades.

Os sintomas associados à infeção causada pelo coronavírus com o nome provisório de 2019-nCoV são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.