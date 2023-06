Música para o fim de semana: novo amor de Tigerman, um Fontaines D.C. a solo, e Lisa Gerrard (Dead Can Dance) com disco ao vivo no Porto

‘New Love’ é o título da nova canção de Legendary Tigerman, a incluir no seu próximo álbum, “Zeitgeist”, nas lojas a 29 de setembro. Neste tema, Paulo Furtado faz-se acompanhar pelos Best Youth, banda do Porto, cujos membros - Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves - participarão no concerto de Legendary Tigerman no Super Bock Super Rock, no Meco. Mas não serão os únicos convidados de “Zeitgeist” a marcar presença: também Sean Riley, Ray, Delila Paz (dos The Last Internationale), Anna Prior (Metronomy) e Sarah Rebbeca subirão ao palco no primeiro dia do festival, 13 de julho. Sobre o terceiro “e mais sexy” single de “Zeitgeist”, diz o seu autor: “é sobre andar perdido na noite de Paris. É um tema escuro e sexy, como todos os clubes devem ser. Convidei os Best Youth para esta canção, porque os seus sons de veludo são o contraste perfeito para a dureza da minha guitarra e da minha voz”. Veja aqui o vídeo, realizado pelo próprio Paulo Furtado e estreado esta semana pela BLITZ:

“VIDA”, o álbum que Jorge Palma editou este ano, depois de 12 anos de silêncio editorial, chega esta sexta-feira às lojas, desta feita em versão “standard”. Depois da versão especial, disponibilizada em abril, chega a edição ‘regular’ de um disco em que o músico português colabora com Rui Reininho, Manuela Azevedo, Júlio Pereira e Rão Kyao, entre outros. A 1 de julho, Jorge Palma atua em Rio de Mouro, a 7 no NOS Alive, em Algés, e a 14, no Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. Seguem-se, a partir de agosto, concertos em Loulé, Sabrosa, Festa do Avante, Figueira da Foz, Porto, Lisboa, Mafra e Ermesinde. Pode ver as datas aqui.

Também esta sexta-feira, chega “Chaos For the Fly”, o primeiro álbum a solo de Grian Chatten, vocalista dos irlandeses Fontaines D.C. O disco começou a nascer nas pausas de digressão do músico e foi produzido pela mesma pessoa que tem “tratado” dos discos da banda, Dan Carey. “É, sem dúvida, o álbum mais poético de Chatten até agora”, pode ler-se no comunicado de imprensa da Rough Trade, que edita “Chaos For the Fly”.



Também a solo, André Henriques, vocalista dos Linda Martini, acaba de apresentar um novo tema do seu segundo álbum a editar ainda este ano. A canção chama-se ‘As Janelas São de Abrir’ e o vídeo foi realizado por Paulo Segadães. O sucessor de “Cajarana”, de 2020, sai “depois do verão” e será apresentado com um concerto no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a 15 de novembro.

Slow J tem também um novo single, intitulado ‘Sem Ti’, o segundo retirado do vindouro álbum, a editar ainda durante este ano. A canção sucede assim a ‘Where U @’, o primeiro avanço para o disco, e chega depois de o músico luso-angolano ter apresentado o tema ‘Grandeza’ no “A Colors Show”, contando com letra do próprio, produção de Goias e guitarras de Frankieontheguitar.

Rita Vian está de volta com um novo single, ‘Animais’, que serve de cartão de visita para o álbum de estreia, “Sensoreal”, com edição agendada para o último trimestre do ano. “'Animais' fala do que eu faço com a minha música, exorcizar tudo o que tenho para dizer e transformá-lo em algo bom, físico e real”, explicar a artista, “algo que eu possa trabalhar. Que, no fundo, é o melhor de escrever, treina a nossa capacidade de nos percebermos”. O vídeo, que pode ser visto abaixo, conta com realização de Francisco Queragura Gomes.

Filipe Sambado mostra também o primeiro single oficial do novo álbum, “Três Anos de Escorpião em Touro”, com edição a 29 de setembro. ‘Talha Dourada’ chega pouco depois de ter mostrado a canção ‘Mau Olhado’. “É uma canção sobre libertação, a luta contra as ‘cordas no pescoço’”, explica a artista sobre o novo tema, que traz consigo um convite à dança. O vídeo, realizado por Ricardo Branco, pode ser visto abaixo.

Esta sexta-feira, chega às lojas, em CD e vinil, “One Night In Porto”, o novo álbum de Lisa Gerrard, dos Dead Can Dance, com Jules Maxwell. O disco foi gravado pela dupla durante a sua digressão de sete datas por Portugal, em novembro de 2022, mais precisamente na passagem pela Casa da Música, na Invicta, e apresenta uma recriação ao vivo do seu álbum “Burn”.

“Stories From a Rock n Roll Heart” é o título do 15.º álbum da cantora-compositora norte-americana Lucinda Williams, que para o novo disco convidou músicos ilustres como Bruce Springsteen, Angel Olsen ou Margo Price. Springsteen participa em dois temas, um dos quais este ‘New York Comeback’.

Na semana passada, um velho favorito do público português, Lloyd Cole, lançou “On Pain”. No seu novo disco em nome próprio, o antigo vocalista dos Commotions explora a sua paixão pela música eletrónica que, apesar de continuar a surpreender alguns fãs, remonta aos seus tempos de juventude, em que era admirador da música de Brian Eno, entre outros. Por enquanto, a digressão de Lloyd Cole não contempla datas em Portugal mas, em entrevista à BLITZ, o britânico, que há vários anos vive nos Estados Unidos, mostrou planos de voltar a visitar o nosso país.