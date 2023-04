André Henriques, vocalista dos Linda Martini, apresenta primeira canção do novo álbum a solo

André Henriques, vocalista, guitarrista e letrista dos Linda Martini, apresentou esta sexta-feira ‘Os Fantasmas de Amanhã’, um novo tema a solo, a incluir no novo álbum que será apresentado ao vivo a 15 de novembro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Em comunicado, explica-se que o novo álbum de André Henriques nasceu quando o músico “fugiu da cidade para o campo” e que em ‘Os fantasmas de amanhã’ se ouvem “clarinetes por cima de um groove desacelerado, algures entre a soul de Marvin Gaye, a alma de Tim Maia e o nervo de Vic Chesnutt.”



O disco foi gravado com os brasileiros Ricardo Dias Gomes e Domenico Lancellotti, que já trabalharam com Caetano Veloso e Adriana Calcanhotto.



“Ainda hoje recebo cartas endereçadas ao antigo proprietário da casa onde estou", partilha André Henriques. “Ele já faleceu há uns anos, mas por alguma razão nunca encontro coragem para informar o carteiro de que o senhor já não mora aqui. É como se estivesse nas minhas mãos o seu último fôlego, uma remota possibilidade de existir. Dei por mim a pensar que um dia alguém vai receber as minhas cartas. Ironicamente, o meu amigo Paulo Segadães, fotógrafo e músico que realizou este bonito filme, já foi carteiro há muitas vidas e soube exatamente o que fazer com tudo isto.”

A solo, André Henriques, vocalista, guitarrista e letrista do Linda Martini, tem um álbum editado - “Cajarana”, de 2020 - e tem escrito várias canções para outros artistas, como Cristina Branco ou, mais recentemente, Lara Li, que cantou um tema seu no Festival da Canção.