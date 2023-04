O regresso de Jorge Palma: tudo sobre "VIDA", o primeiro álbum em 12 anos

Jorge Palma regressa esta sexta-feira aos álbuns, com o primeiro longa-duração desde “Com Todo o Respeito”, editado há longos 12 anos.

“VIDA” é o título do álbum que hoje chega às lojas (apenas na edição de luxo; a standard sai em meados de junho) e às plataformas de streaming, e que será apresentado ao vivo com um concerto no Convento São Francisco, em Coimbra, a 6 de maio. No mesmo, marcarão presença vários convidados do disco, como Manuela Azevedo (Clã), Rui Reininho (GNR), Flak, Tomás Pimentel e Francisco Palma, filho de Jorge Palma.

No primeiro single, também intitulado ‘Vida’, Júlio Pereira toca guitarra acústica e Filipe Melo criou os arranjos de orquestra para cordas e sopros. Em ‘Plantas na Lua’, Jorge Palma canta com Manuela Azevedo e Rui Reininho, e em ‘3 Palmas na Mão’, juntam-se efetivamente três Palmas - Jorge e os seus dois filhos, Francisco e Vicente.