Posto Emissor #148: BLITZ convida Jorge Palma. Das diversas fases de uma carreira ímpar à paixão pelas viagens

Jorge Palma é o convidado do Posto Emissor desta semana. No podcast da BLITZ, o lendário músico de 72 anos fala sobre “VIDA”, o álbum onde quis reunir a família de sangue e também a musical. As diversas fases da sua carreira, comentadas pelo próprio, a amizade com Carlos do Carmo ou a passagem pelo Festival da Canção em 1975 foram temas de conversa. Neste episódio, falamos ainda de Rita Lee, Mimicat e Ed Sheeran

Há uma hora