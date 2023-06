Estreia exclusiva: The Legendary Tigerman e Best Youth juntos na noite de ‘New Love’ [VÍDEO]

The Legendary Tigerman estreia com a BLITZ o terceiro single de “Zeitgeist”, o seu novo álbum, com saída prevista para setembro.

‘New Love’ conta com a colaboração da banda portuense Best Youth, isto é, Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves e é descrito por Paulo Furtado como sendo “sobre clubes escuros e suados, sobre perdermo-nos na noite parisiense, uma música sombria e sexy, como todas as ‘club nights’ deveriam ser”.

“Convidei os Best Youth para esta canção porque os seus sons aveludados eram o contraste perfeito para a rudeza das minhas guitarra e voz. As vocalizações sonhadoras da Kate e as harmonias de guitarra com ‘reverb’ do Ed encaixam perfeitamente numa saída à noite, em qualquer cidade”. O videoclip é realizado por Paulo Furtado, filmado por Jorge Quintela e Paulo Furtado, e editado por Rodrigo Areias.