Música para o fim de semana: o regresso catártico dos Foo Fighters, o humor de Salvador Sobral e o fogo das Fado Bicha

O regresso dos Foo Fighters aos álbuns, com o primeiro disco de originais desde a morte do baterista Taylor Hawkins, é o principal lançamento desta sexta-feira. Chama-se “But Here We Are” e, nas suas dez canções, os Foo Fighters recuperam alguma da ingenuidade dos primeiros álbuns, apimentando-a com a maturidade de uma banda experiente e refletindo, em canções como ‘Hearing Voices’ ou ‘Rest’, as perdas recentes que afetaram Dave Grohl. O disco é dedicado não só a Taylor Hawkins, alma gémea de Grohl e segundo membro mais reconhecível e carismático dos Foo Fighters, como a Virginia Grohl, a mãe de Dave, que faleceu poucos meses depois de Taylor. Pode ler mais sobre “But Here We Are” aqui, e ouvir ‘The Teacher’, um tema de 10 minutos, de seguida:

Também hoje chegam às lojas novos álbuns de Noel Gallagher, com os seus High Flying Birds, e do canadiano Rufus Wainwright. Em “Council Skies”, o ex-Oasis gravou - pela primeira vez no seu próprio estúdio - dez canções que o levam de volta “ao princípio. Nelas, estou a sonhar, a olhar para o céu e a pensar no que a vida poderá vir a ser.” Quanto ao título, o britânico pediu-o emprestado ao artista visual Pete McKee, que escreveu um livro com o mesmo nome. Por seu turno, Rufus Wainwright reúne em “Folkocracy” 15 versões de canções folk, com convidados como David Byrne, Andrew Bird, Anohni, Nicole Scherzinger ou John Legend, entre outros.

“Wide Open Light” é o título do novo álbum do cantor-compositor e guitarrista norte-americano Ben Harper, nas lojas a partir de hoje. Jack Johnson é um dos convidados deste disco, que será apresentado ao vivo no festival Cool Jazz, em Cascais, a 26 de julho.

Com álbum novo, “In Times New Roman…”, nas lojas a 16 de junho, os Queens of the Stone Age continuam a antecipar o seu oitavo longa-duração. Depois de ‘Emotion Sickness’, chega agora ‘Carnavoyeur’. A chegada do novo disco será assinalada em lojas de discos independentes em todo o mundo, às 23h00 de 15 de junho, com ofertas e merchandise oficial. Em Portugal, o evento “Midnight Club” acontece na Tubitek do Porto. Os Queens of the Stone Age tocam no NOS Alive a 8 de julho.

Em Portugal, Salvador Sobral acaba de apresentar o segundo single do seu vindouro álbum, “Timbre”. ‘Pedra Quente’ é descrito coomo “um hino à folia e ao ócio," Nas palavras do próprio artista, "é um tema que me transporta para a altura em que ia de férias de verão com a minha família para a praia. Eu e os meus amigos íamos todos os dias descalços e os nossos pés ficavam pretos e escaldados por causa do caminho. No dia seguinte fazíamos exactamente a mesma coisa, repetíamos o mesmo erro todos os dias. Adoro essa espécie de leviandade inocente com que vivíamos a vida nessa altura. Foi também aí que descobri a minha sexualidade e dei os primeiros beijos. Esta canção é como uma ode nostálgica a esses tempos, queria que tivesse essa energia alegre, meio juvenil e luminosa.” No vídeo desta canção, José Figueira apresenta, num programa de televisão imaginário, Salvador Sobral como “o irmão da Luísa Sobral”.

Também esta semana chegou ‘Fogo na Casa’, novo single de Fado Bicha. Incluído no primeiro álbum da dupla portuguesa, o tema conta agora com a participação de Cigarra e Judas. Quanto ao vídeo, foi realizado por Marie Fages durante a sessão fotográfica de Daryan Dornelles, aclamado fotógrafo brasileiro que já retratou Chico Buarque, Elza Soares ou Maria Bethânica, entre muitos outros. Agora em modo remix, ‘Fogo na Casa’ serve para celebrar o primeiro aniversário do álbum e para antecipar o novo disco de Fado Bicha, “Reocupação”, a lançar ainda este ano. Este trabalho deverá reunir remisturas, novas colaborações, músicas deixadas de fora de “Ocupação” e canções novas. As Fado Bicha tocam no Coliseu do Porto a 14 de junho, no âmbito das comemorações dos 40 anos do Balleteatro, e em Torres Vedras a 24 de junho.

Também A Garota Não lançou esta semana um novo teledisco, para a canção ‘Magnetização’. “Este vídeo era para ter saído o mês passado, celebrando o primeiro aniversário do disco ‘2 de abril’”, escreveu Cátia Oliveira. “Mas o que torna esta viagem tão viva e encantadora é a sua imprevisibilidade. É darmos corda larga ao imponderável da vida, feito de tantos elementos, medos, forças e visitas ao Adamastor que em cada um de nós habita. Pensámos que era para sair antes mas não era. Porque cada coisa tem o seu direito e o seu compasso e esta ‘Magnetização’ é de 31 de maio, e não de 2 de abril.” A Garota Não atua, em breve, na Moita (3 de junho), Grândola (9 de junho), Covilhã (22 de junho), Bragança (28 de junho), Coimbra (2 de julho), Arraiolos (7 de julho), Sines (FMM, 26 de julho) e Vila Real (29 de julho).

Com concerto esta noite no Capitólio, em Lisboa, os veteranos Taxi lançam hoje um novo single, de título ‘Nunca Mais’, que prometem apresentar logo à noite, a par de êxitos como ‘Chiclete’ ou ‘Cairo'. João Grande, vocalista da banda do Porto, é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ.

Já em Portugal, preparando o primeiro concerto da sua digressão europeia, que acontece a 6 de junho no Passeio Marítimo de Algés, o canadiano The Weeknd partilhou hoje ‘Popular’, uma colaboração com Madonna e Playboi Carti, para a banda-sonora da série da HBO “Idol”, da qual é um dos criadores.