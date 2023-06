Posto Emissor #151: BLITZ convida João Grande (Taxi). Do convívio com os Clash às conquistas do rock português

João Grande, a voz dos Taxi, é o convidado da 151ª edição do Posto Emissor. O artista portuense recorda o percurso da banda que popularizaria ‘Chiclete’ e ‘Cairo’ nos primeiros anos da década de 80, indo mais atrás para recordar outras bandas de que fez parte, nos anos 70, como os fugazes Pesquisa.

Numa viagem anos 80 adentro até à implosão da banda, em 1987, e à reunião de 2009 para um álbum que João Grande não guarda na memória, desfilam-se episódios sobre os concertos da banda na primeira parte de estrelas britânicas como os Clash ou Rod Stewart, a ‘rivalidade’ com os almadenses UHF, a cumplicidade com o baixista Rui Taborda, que se mantém no grupo desde o primeiro momento, e as saídas nada pacíficas do guitarrista Henrique Oliveira e do baterista Rodrigo Freitas, que motivaram, até há pouco tempo, idas a tribunal. Na sua versão atual, os Taxi apresentam-se esta sexta-feira no Capitólio, em Lisboa, concerto que já se encontra esgotado.

No Posto Emissor desta semana despedimo-nos de Elísio Donas, teclista e membro fundador dos Ornatos Violeta, falecido inesperadamente no passado domingo. O novo álbum dos Foo Fighters, “But Here We Are”, também passa por aqui, bem como a apetrechada agenda de concertos próximos, de Bob Dylan a Weeknd, de Chico Buarque ao festival Primavera Sound Porto.

