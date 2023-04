Salvador Sobral anuncia concertos de apresentação do novo álbum, “Timbre”

Salvador Sobral acaba de anunciar as datas dos concertos de apresentação do seu novo álbum, de título “Timbre”.

O músico português irá atuar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 27 de outubro, e na Casa da Música, no Porto, a 15 de novembro.

Quanto ao álbum, sairá a 29 de setembro e Salvador Sobral explica as razões deste título: “O nome TIMBRE surgiu por duas razões principais. A primeira, talvez mais óbvia, é porque, antes de tudo nesta vida, sou cantor, um intérprete, e aquilo que mais me define e distingue é a minha voz, o meu timbre. A segunda é o facto de me interessar o conceito de timbre enquanto cor, a cor da voz, a cor dos instrumentos. O disco será como uma palete colorida de timbres que disparam claridade”, escreveu nas redes sociais.



“Ah! E há uma terceira motivação para o nome do disco. É que timbre é igual em muitas línguas latinas e germânicas. Escreve-se da mesma forma e significa o mesmo. Parece que o conceito de TIMBRE é universal e põe-nos a todos de acordo”, remata, partilhando também a capa do disco, que sucede a “bpm”, de 2021.