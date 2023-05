Queens of the Stone Age dão primeiro concerto em três anos: os vídeos e o alinhamento

Os Queens of the Stone Age regressaram este fim de semana aos palcos, três anos após o seu último concerto.

A banda norte-americana apresentou-se ao vivo no festival Sonic Temple, no Ohio (EUA), para um espetáculo em modo best of.

Começando com ‘No One Knows’, os Queens of the Stone Age passaram ainda por velhos clássicos como ‘Go With the Flow’ e ‘A Song For the Dead’, acrescentando também ‘Emotion Sickness’, o seu novo single, ao alinhamento.

Recorde-se que os Queens of the Stone Age são um dos destaques da edição deste ano do NOS Alive, atuando no Passeio Marítimo de Algés a 8 de julho. Confira os vídeos e o alinhamento:

No One Knows

The Lost Art Of Keeping A Secret

My God Is The Sun

If I Had A Tail

The Evil Has Landed

I Sat By The Ocean

Emotion Sickness

Little Sister

Sick, Sick, Sick

Go With The Flow

A Song For The Dead