The Weeknd já está em Lisboa e passou o dia a tirar fotos: do Jardim Zoológico à Penha de França

No seu Instagram, o músico canadiano, que recentemente mostrou intenção de “matar” o alter ego The Weeknd , partilhou várias fotos daqueles que serão os seus passeios por Lisboa. A Praça Paiva Couceiro, na freguesia da Penha de França; a rua Morais Soares; a zona de Santa Apolónia; o Jardim Zoológico de Lisboa e um hambúrguer que considera “o melhor do mundo” são alguns dos locais e objetos fotografados e filmados pelo homem de ‘Blinding Lights’.

Abel Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd, já está em Lisboa, preparando o concerto que dará no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, na próxima terça-feira.

Recorde-se que The Weeknd começará a sua digressão europeia por Portugal, o que explica que já esteja em Lisboa, cinco dias antes do concerto em Algés. Numa das imagens das stories, de resto, surgem o que serão os ensaios para esta tournée. “Suspeitos do costume, cenário diferente”, ‘legenda’ o artista, colocando o emoji da bandeira de Portugal. O músico partilhou também uma imagem de uma gigante “Metropolis cromada” que veio do Japão para Portugal e que fará parte do décor da digressão europeia.