Música nova à sexta-feira: António Zambujo dança um ‘slow’ de Miguel Araújo, Alison Goldfrapp baila só e Ben Harper canta o amor

O primeiro single do novo álbum de António Zambujo, escrito pelo seu “comparsa” Miguel Araújo, é um dos destaques desta sexta-feira, no que toca a novidades musicais. ‘Dancemos um Slow’ é o título da canção, sobre a qual o seu autor, António Zambujo, diz: "Pandemia, guerra, inflação, más notícias, um futuro que parece um muro de pedra. Eu não danço, nunca dancei, carrego em mim o trauma de nunca ter dançado um slow na idade em que as minhas amigas e os meus amigos partilhavam agarrados as canções do Phil Collins nas festas. Eu estava na cozinha a beber cerveja pela garrafa com outros, poucos, da minha espécie, a dizer disparates e a colar o rótulo da garrafa de cerveja na testa, longe de imaginar que o mundo acaba amanhã sem ter a fineza de me conceder três minutos e meio para dançar pelo menos um último slow.” “Cidade”, o décimo álbum de António Zambujo, deverá sair no final deste ano.

Outra dupla que volta a trabalhar junta é Samuel Úria e Benjamim. ‘Os Raros’ é a primeira canção que os dois músicos portugueses, que já se cruzaram em palco várias vezes, escrevem e cantam em parceria. O tema chega hoje às plataformas digitais, enquanto celebração do primeiro aniversário da Discos Submarinos, a editora criada por Benjamim. No coro, encontram-se numerosos artistas nacionais, como B Fachada, Beatriz Pessoa, Francisca Cortesão, Jona Espadinha, Margarida Campelo, Noiserv ou Selma Uamusse, entre muitos outros.



Com concerto especial marcado para esta sexta-feira, 12 de maio, na Culturgest, em Lisboa, onde apresentarão o seu aplaudido álbum deste ano, “Gótico Português”, os Glockenwise reveleram, esta semana, o vídeo de ‘Margem’. A realização é de Ana Mariz:

De regresso a Portugal em julho, para um concerto no festival Cool Jazz, em Cascais, o norte-americano Ben Harper apresentou esta semana ‘Love After Love’, um dos temas do seu vindouro álbum, “Wide Open Light”, que é lançado a 2 de junho.

Vocalista da banda Goldfrapp, Alison Goldfrapp lança, aos 56 anos, o seu primeiro álbum a solo. “The Love Invention” foi produzido com James Greenwood e Claptone e será apresentado ao vivo pela britânica, no Primavera Sound do Porto, em junho. ‘So Hard So Hot’ é o primeiro single.

Esta semana, também os Queens of the Stone Age regressaram às canções, com ‘Emotion Sickness’, primeira amostra do álbum que sairá em junho, “In Times New Roman”. Nas palavras da banda de Josh Homme, o primeiro longa-duração em seis anos é “um banquete para os obscenos, os betinhos, os párias, os esquisitos e para todos aqueles que se encontram no meio destes rótulos sem sentido”.

Depois de receber o prémio de Mulher do Ano nos prémios da Billboard, Shakira acaba de lançar uma “carta de amor” aos seus filhos. ‘Acróstico’ é uma balada ao piano, na qual a cantora colombiana manifesta amor e gratidão.

Também esta sexta-feira, os Kumpania Algazarra lançaram ‘Assim Não Vai Dar’, primeiro single do álbum previsto para setembro. A canção aborda “a falta de confiança na sociedade em que vivemos” e conta com a participação de Marcelo Almeida na gaita de foles. O lançamento do novo álbum da banda dará início às comemorações dos seus 20 anos de carreira, que se assinalam em 2024.