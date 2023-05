Queens of the Stone Age anunciam novo álbum “para os betinhos e para os esquisitos”: veja a capa e ouça o novo single, ‘Emotion Sickness’

Os Queens of the Stone Age anunciaram novo álbum: “In Times New Roman”, o sexto de originais da banda norte-americana, sai a 16 de junho. É apresentado como “um banquete para os obscenos, os betinhos, os párias, os esquisitos e para todos aqueles que se encontram no meio destes rótulos sem sentido”, em comunicado enviado à imprensa pela editora Matador.

O alinhamento e a capa do álbum:

Obscenery

Paper Machete

Negative Space

Time & Place

Made to Parade

Carnavoyeur

What the Peephole Say

Sicily

Emotion Sickness

Straight Jacket Fitting