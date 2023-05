Vem aí o disco que Miguel Araújo escreveu para António Zambujo: “Na Cidade” começa a ser desvendado na próxima semana

Previsto para o final do ano, o novo álbum de António Zambujo será apresentado pelo single ‘Dancemos um Slow’. Miguel Araújo, autor de todas as canções, confessa: “Eu não danço, nunca dancei, carrego em mim o trauma de nunca ter dançado um slow na idade em que as minhas amigas e os meus amigos partilhavam agarrados as canções do Phil Collins nas festas”

