Ben Harper confirmado no CoolJazz 2023

Ben Harper é a nova confirmação no cartaz do festival CoolJazz do próximo ano. O músico norte-americano, junto com os seus Innocent Criminals, atua no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 26 de julho.

O espetáculo está marcado para as 20h e os bilhetes já estão à venda, com os preços a variarem entre os 30 e os 48 euros. Estão também disponíveis packs a 60 euros que incluem dois vouchers para a plateia de qualquer uma das sete noites do festival.

Consigo, Harper trará o mais recente álbum, “Bloodline Maintenance”, editado este ano, bem como as canções que marcam um percurso musical que se alonga por três décadas.

Além de Ben Harper, o CoolJazz tem também confirmadas atuações de Lionel Richie a 8 de julho, Kings of Convenience a 19 de julho, Snarky Puppy a 20 de julho e Norah Jones a 29 de julho. Esta edição do festival contará com três concertos por noite.