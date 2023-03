Festival Primavera Sound Porto: FKA Twigs cancela, Alison Goldfrapp substitui

Alison Goldfrapp anunciou que o seu primeiro disco a solo, fora do duo Goldfrapp que partilha com Will Gregory, será editado a 12 de maio. Com o título “The Love Invention”, conta com as canções ‘Digging Deeper’, em colaboração com Claptone, e ‘So Hard So Hot’, o mais recente single.

O festival Primavera Sound Porto regressa ao Parque da Cidade entre os dias 7 e 10 de junho, contando com atuações de nomes como Rosalía, Pet Shop Boys, Blur, Halsey ou New Order, bem como o já referido Kendrick Lamar.

Os passes gerais estão à venda nos locais habituais por 170 euros (250 euros o pacote VIP) e os bilhetes diários têm preço único de 70 euros.

Veja abaixo o cartaz anunciado para o Primavera Sound Porto:

7 de junho

Kendrick Lamar

Baby Keem

Alison Goldfrapp

Beatriz Pessoa

Georgia

Holly Humbertsone

The Comet Is Coming



8 de junho

Rosalía

Bad Religion

Fred Again

Maggie Rogers

Mora

The Mars Volta

VTSS B2B LSDXOXO

Alvvays

Arlo Parks

Built to Spill

Fumo Ninja

Gaz Coombes

Gazzi

Gilla Band

Israel Fernández y Diego Del Morad

Japanese Breakfast

Jockstrap

Margarida Campelo

Shellac

Texi Latex

The Beths

The Murder Capital

UNIQU3



9 de junho

Pet Shop Boys

Central Cee

Darkside

My Morning Jacket

NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge)

Jayda G

Le Tigre

Rema

Self Esteem

St. Vincent

Tokischa

Blondshell

Deixem o Pimba em Paz

Floweroflove

King Kami

Marcelus Pittman

Meta

Núria Graham

Shannen SP B2B Joe Cotch

Surf Curse

Terno Rei

Wednesday



10 de junho

Blur

New Order

Halsey

Bleachers

Daphni

Drain Gang

Pusha T

Sparks

Yves Tumor

Chima Hiro

Isa Leen

Isabella Lovestory

Julia Holter

Karate

Nation of Language

Nick Léon

Off!

Pup

Quadra

Unsafe Space Garden

Unwound

Verraco

Yard Act

Wolf Manhattan