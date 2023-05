As últimas contas de Ed Sheeran, um super baile à portuguesa e várias surpresas dominam os lançamentos da semana

O novo álbum do inglês Ed Sheeran, de título “- (Subtract)”, é um dos principais lançamentos desta sexta-feira. O trabalho foi apresentado pelo seu autor como resposta a um período conturbado da sua vida. “No espaço de um mês, a minha mulher, que estava grávida, disse-me que tinha um tumor que só poderia ser tratado após o nascimento do bebé. O meu melhor amigo Jamal, que era um irmão para mim, morreu repentinamente, e ainda dei por mim em tribunal, a defender a minha integridade e carreira como escritor de canções. Fui engolido por uma espiral de medo, depressão e ansiedade”, explicou o artista, que esta semana foi absolvido de uma acusação por alegado plágio de uma canção de Marvin Gaye. “Este álbum é isso: é uma porta aberta para a minha alma. Pela primeira vez, não estou a tentar fazer um disco de que as pessoas gostem, mas sim lançar algo que seja honesto e representativo do ponto da minha vida adulta em que me encontro”, disse ainda Ed Sheeran sobre “Subtract”, que deverá ser o seu derradeiro álbum de título “matemático” e que foi produzido com Aaron Dessner, guitarrista dos The National.

Hoje chegou também a notícia do primeiro disco a solo de Grian Chatten, vocalista dos irlandeses Fontaines DC. “Chaos For The Fly” sai a 30 de junho e tem em ‘Fairlies’ o primeiro single:

Quem também está de volta são os suecos The Hives. O seu primeiro álbum em 11 anos, “The Death of Randy Fitzsimons”, chega em agosto e, segundo o vocalista Pelle Almqvist, não é “um disco maduro. Não há aqui nada dessas tangas. Quem raio quer rock n' roll maduro? O rock n' roll não pode crescer, é um adolescente perpétuo.” ‘Bogus Operandis’ é o primeiro single:

Em Portugal, destaque para o novo álbum de ProfJam. “Música de Intervenção Divina” é composto por 24 canções e serve para "resumir, englobar e expandir" o trabalho que Mário Cotrim, verdadeiro nome do rapper, fez para trás. “É o meu tipo de intervenção musical, porque acho que muito do que falta a essa discussão é o lembrete de que somos seres espirituais e precisamos de alimentar também o espírito”, afirmou à Lusa, completando: “A música de intervenção divina é juntar o desfibrilador e tentar acordar as pessoas para essa faceta da vida.” “Música de Intervenção Divina” sucede ao álbum "“#FFFFFF”, que inclui o tema ‘Água de Coco’.

Também hoje chega um novo disco de Ana Lua Caiano. Depois de “Cheguei Tarde a Ontem”, lançado no final do ano passado, a cantora-compositora apresenta “Se Só Depois”, um EP de seis temas, com maior ênfase na experimentação. Com canções como ‘Mão na Mão’ ou ‘Adormeço Sem Dizer para Onde Vou’, o disco junta sonoridades tradicionais portuguesas e outras mais eletrónicas, abordando temas como o excesso de trabalho, a ansiedade e a crise na habitação.

Esta semana foi ainda editado “Subespécie”, segundo álbum da cantora Amaura. Depois de trabalhar com artistas com Sam The Kid ou Beware Jack, a artista lançou-se numa carreira a solo da qual constam, até agora, os álbuns “EmContraste” e o novo “Subespécie”. Capicua e TNT são os convidados de um disco produzido pelo brasileiro Iuri Rio-Branco. A morte da mãe de Amaura ou a prisão do seu irmão são alguns dos temas de um álbum de cariz autobiográfico.

Depois de se dar a conhecer no Festival da Canção, Inês Apenas lança esta sexta-feira o seu segundo EP, “Leve(mente)”. “Cada uma destas canções mostra uma parte de mim: são várias camadas, de diferentes estilos e sentimentos, de uma miúda que se está a tornar mulher”, apresenta a cantora, compositora e pianista de Leiria. Neste EP, que inclui o tema que levou ao Festival da Canção, ‘Fim do Mundo’ Inês Apenas vai do R&B ao reggaeton, passando pelo drum and bass. O concerto de apresentação do disco acontece a 13 de maio, no Musicbox, em Lisboa.

Vão estar juntos em palco na próxima semana - no coliseu de Lisboa, a 11 de maio, e no do Porto, a 13 - e acabam de lançar um tema também “a meias”: ‘Maria’ é o título da colaboração entre o rapper brasileiro Emicida e o cantor português Dino D'Santiago: