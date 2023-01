Festival da Canção 2023: todas as canções e intérpretes, de Bárbara Tinoco a Lara Li

A RTP anunciou esta quinta-feira os artistas e as canções que se apresentam nas duas semifinais do Festival da Canção 2023, que se realizam nos dias 25 de fevereiro e 5 de março. Bárbara Tinoco, Ivandro, Cláudia Pascoal (vencedora em 2018), Lara Li (com uma canção de André Henriques, dos Linda Martini), Bandua e Quim Albergaria (dos PAUS, com o projeto Esse Povo) são alguns dos intérpretes a concurso.

Primeira semifinal

“Modo Voo”, April Ivy

“Encruzilhada”, Churky

“Nasci Maria”, Cláudia Pascoal

“Sonhos de Liberdade”, Bolha (autoria da canção: Jacinta)

“Ai Coração”, Mimicat

“Too Much Souce”, Moyah

“Endless World”, Neon Soho

“Sapatos de Cimento”, Esse Povo (projeto de Quim Albergaria)

“Viver”, SAL

“Contraste Mudo”, You Can't Win Charlie Brown

Segunda semifinal

“Funâmbula”, Lara Li (autoria da canção: André Henriques, dos Linda Martini)

“Bandeiras”, Bandua

“Goodnight”, Bárbara Tinoco

“World Needs Theraphy”, Dapunksportif

“A festa”, Edmundo Inácio

“Fim do Mundo”, Inês Apenas

“Povo”, Ivandro

“Enquanto É Tempo”, Teresinha Landeiro

“O Impossível”, The Happy Mess

“Tormento”, Voodoo Marmalade

Ouça todas as canções nesta playlist:

A final está marcada para 11 de março. O tema vencedor irá representar Portugal no 67º Festival Eurovisão da Canção, que se realizada em Liverpool, no Reino Unido, em maio de 2023: as duas semifinais realizam-se a 9 e 11 e a grande final para o dia 13 de maio.