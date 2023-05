Ed Sheeran absolvido em caso de plágio: "Parece que afinal não vou ter de me reformar"

Ed Sheeran venceu a batalha judicial que o opôs aos herdeiros de Ed Townsend, co-compositor de ‘Let’s Get It On', de Marvin Gaye. Os queixosos alegavam que o clássico era plagiado na canção ‘Thinking Out Loud’, editada em 2014 pelo músico britânico.

Sheeran chegou a declarar que se perdesse o caso desistiria da música. No final, mostrou-se satisfeito: “Parece que afinal não vou ter de me reformar”, disse. “Mas sinto-me incrivelmente frustrado por este tipo de queixa sem fundamento ter chegado a tribunal".

Além de defender que as melodias de ambas as canções são semelhantes, a família mostrou que, durante os seus espetáculos, Sheeran costumava misturar as duas, encarando essa mashup como uma espécie de admissão de culpa.

Sheeran esteve presente em tribunal para se defender e, a dada ocasião, durante o julgamento, chegou mesmo a tocar alguns temas na sua guitarra com melodias semelhantes. A defesa do músico centrou-se no facto de estas progressões harmónicas não estarem sujeitas a direitos de autor.

Ed Sheeran edita o seu novo álbum, “-”, esta sexta-feira. Amanhã dará início a uma nova digressão pelos Estados Unidos.