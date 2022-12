Emicida regressa a Portugal para concertos nos coliseus

O ‘rapper’ e compositor brasileiro Emicida atua em Lisboa, no dia 11 de maio do próximo ano, no Coliseu dos Recreios, e, no Coliseu do Porto, no dia 13, foi esta quinta-feira anunciado.

O músico português Dino D’Santiago é o “convidado especial” nestes dois espetáculos.

“O rapper trará a sua aclamada digressão AmarElo e contará com a participação especial de Dino D’Santiago” e, “no repertório não faltarão êxitos como ‘Quem tem um amigo (tem tudo)’, ‘Paisagem’, ‘Cananéia, Iguape, Ilha Comprida’ e ‘Ismália’, entre outras” canções, segundo comunicado.

Emicida, nome artístico de Leandro Roque de Oliveira, 37 anos, tornou-se mestre pela Universidade de Coimbra, em setembro último, onde realizou uma residência artística. Emicida atua acompanhado da sua banda constituída pelos músicos Michelle Lemos (guitarra, violão, baixo e voz), Silvanny Sivuca (bateria, bateria eletrónica e percussões) e DJ Nyack (toca-discos e voz).

Emicida esteve este ano em Portugal para concertos em Lisboa (Teatro Tivoli) e Porto (Festival MIMO).