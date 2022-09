Artur Peixoto: “Há dois cabeças-de-cartaz confirmados para o MEO Kalorama 2023. Se eu quisesse contratava já o terceiro, mas não quero”

Artur Peixoto, diretor do MEO Kalorama e da promotora House of Fun, deixa pistas sobre o cartaz de 2023 do novo festival lisboeta no mais recente episódio do podcast Posto Emissor, revelando que “já há dois cabeças-de-cartaz confirmados e se quisesse confirmava já o terceiro”.

“Essencialmente, constróis o cartaz com base nos headliners. As coisas têm de fazer sentido”, acrescenta, "os cabeças-de-cartaz que vamos ter para o ano deixam-me contente, garantem qualidade”.

Ouça a partir da 1 hora, 7 minutos e 37 segundos.