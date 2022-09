Mais de 112 mil pessoas passaram pelo MEO Kalorama em três dias, diz organização

A primeira edição do festival MEO Kalorama, que termina hoje, recebeu mais de 112 mil pessoas ao longo de três dias, avançou esta tarde a organização em conferência de imprensa.

O dia de ontem, que contou com os Arctic Monkeys como cabeças de cartaz, esgotou, atraindo 40 mil pessoas ao Parque da Bela Vista. Ainda segundo a organização, houve mais de 30% de público estrangeiro, oriundo de 50 países diferentes.

Apesar de não estar garantido que a edição de 2023, que se realiza nos dias 31 de agosto e 1 e 2 de setembro, se mantenha no recinto do Parque da Bela Vista, foram colocados à venda passes de três dias ao preço especial de 95 euros em exclusivo na banca de merchandising instalada no recinto (só até às 02h).

A organização agradeceu também à comunidade local, que reside na área circundante ao Parque da Bela Vista, onde se realiza também o Rock in Rio Lisboa, por tolerarem a disrupção causada pelo MEO Kalorama.