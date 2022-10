Museu Madame Tussauds de Londres retira estátua de cera de Kanye West

O Museu Madame Tussauds de Londres retirou a estátua de cera de Kanye West, devido às declarações antissemitas do músico.

Um porta-voz do museu londrino, uma das maiores atrações turísticas da cidade, afirmou, citado pelo “The Hollywood Reporter”, que a figura foi colocada “nos arquivos”. “Cada figura tem que merecer o seu lugar no Madame Tussauds”, acrescentou. “A opinião dos nossos convidados e do público que nos visita, sobre quem querem ver em exposição, é importante”. O Madame Tussauds, em Londres, exibe quase duas centenas de estátuas de cera, representando em tamanho real membros da realeza, super-heróis do cinema, desportistas famosos ou ícones da música como David Bowie, Freddie Mercury, Amy Winehouse ou Rihanna.