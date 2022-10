Anna Wintour, histórica editora da revista “Vogue”, corta relações com Kanye West

Anna Wintour, editora-chefe da edição norte-americana da “Vogue”, cortou todas as relações da marca com Kanye West.

O anúncio foi feito por um porta-voz da “Vogue” ao website “Page Six”, e sucede ao corte de relações também anunciado pela marca Balenciaga, nos últimos dias.

Kanye West e Anna Wintour mantinham uma boa relação desde 2009, quando o músico foi convidado a marcar presença na Met Gala.

Em 2014, o casamento do músico com Kim Kardashian foi capa da “Vogue”, e no mês passado Wintour foi fotografada com um par dos novos óculos de Kanye. Porém, as declarações antissemitas deste ditaram o fim da relação.