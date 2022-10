Família de George Floyd vai processar Kanye West e exige uma indemnização no valor de 250 milhões de euros

A família de George Floyd irá processar Kanye West por difamação. Em causa estão as declarações do músico ao podcast “Drink Champs”, no qual afirmou que a morte de Floyd se deveu ao consumo de drogas e não à violência policial, como ficou provado em tribunal.

A família de Floyd acusa Kanye de ter proferido “declarações completamente falsas” sobre a morte, de forma a “promover a sua marca e aumentar o seu valor de mercado, bem como o dos seus associados”.

Ainda que não seja possível processar alguém por difamação quando o visado é uma pessoa já falecida, os advogados pretendem demonstrar, em tribunal, que as declarações de Kanye West tiveram efeitos nocivos na filha de Floyd e demais família.

A família irá exigir, de acordo com a “Rolling Stone”, uma indemnização no valor de 250 milhões de dólares (254 milhões de euros). Em declarações à revista, um dos advogados afirmou que a família se sente “traída” por Kanye, depois de este ter criado um fundo para pagar a faculdade da filha de George Floyd.