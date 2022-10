Kanye West já perdeu o estatuto de bilionário

Kanye West já perdeu o seu estatuto de bilionário, de acordo com a revista “Forbes”.

O fim da parceria entre o rapper e a Adidas, formalizado esta terça-feira, levou a que o valor estimado do património líquido de Kanye West baixasse para os 400 milhões de euros. O negócio com a marca alemã, recorde-se, estava avaliado em 1,5 mil milhões de euros.

Segundo a “Forbes”, o império financeiro de Kanye é agora “apenas” composto pelas suas propriedades, o seu catálogo musical, o seu dinheiro em caixa e os 5% de ações que detém da Skims, empresa da ex-mulher, Kim Kardashian.

Espera-se, no entanto, que Kanye volte a protestar estes valores, tal como fez no passado, assinala a “Billboard”. Em 2020, quando a “Forbes” o colocou no “clube dos bilionários”, o rapper ressalvou que a sua fortuna não era de mil milhões de euros mas sim de 3,3 mil milhões.

A Adidas anunciou que não continuará a trabalhar com Kanye West devido aos comentários antissemitas proferidos pelo rapper. “Foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, violando os valores de diversidade e inclusão da empresa, bem como o respeito mútuo e a justiça”, anunciou a empresa.