Kanye West em perda: banco JPMorgan Chase obriga o artista a procurar “outra instituição financeira” onde depositar o seu dinheiro

O banco JPMorgan Chase decidiu deixar de contar com Kanye West - nomeadamente a marca Yeezy, que o artista detém - como cliente.

A revelação, noticiada pelo site “TMZ”, foi feita pela personalidade conservadora Candace Owens que, ao lado de Kanye, usou uma t-shirt onde se podia ler “as vidas brancas importam” durante a Semana da Moda de Paris.

“Disseram-me que não existia uma razão oficial. Deram-lhe até ao final de novembro para colocar os seus bens noutro banco”, afirmou Owens. O site noticioso norte-americano publica uma imagem de um e-mail que West terá recebido por parte do banco, onde a instituição financeira dá conta do corte de “relações bancárias” entre as duas partes.

Em causa poderão estar os mais recentes comentários de Kanye West, que foi suspenso do Instagram e do Twitter por antissemitismo.