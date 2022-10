Kanye West apareceu de surpresa nos escritórios da Skechers. Acabou expulso

Kanye West foi expulso dos escritórios da Skechers, em Manhattan Beach (EUA), após ter aparecido de surpresa e acompanhado por uma equipa de filmagens.

Em declarações ao “TMZ”, um porta-voz da marca de calçado afirmou que o músico “estava a filmar sem autorização”, tendo sido expulso do edifício após uma conversa breve com dois executivos da empresa.

Não se sabe o que terá pretendido Kanye com a sua visita. Pensa-se que poderá estar à procura de um novo parceiro comercial para a Yeezy, a sua própria marca de sapatilhas, após o fim da parceria com a Adidas.

O porta-voz da Skechers acrescentou, no entanto, que a marca “não está a considerar, nem tem intenção de trabalhar” com Kanye. “Condenamos as suas declarações, e não toleramos antissemitismo ou qualquer outro discurso de ódio”.