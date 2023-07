Cristina Sampaio: “Recebi ameaças e mensagens de ódio às dezenas por causa deste cartoon. O sentido de humor está a perder-se completamente”

Depois da polémica com o cartoon, transmitido pela RTP, de um polícia francês a treinar tiro a alvos com diferentes tonalidades, a autora Cristina Sampaio explica: “Eu não acordei de manhã a pensar, 'olha, agora vou atacar a polícia portuguesa'. Não havia nada neste momento em Portugal que justificasse o cartoon, mas, se houvesse, eu faria na mesma, porque não estava a criticar as forças de segurança. Nós estamos a criticar o racismo na polícia. Estamos a chamar a atenção para um problema. O papel do cartunista é agitar as consciências, não é atacar, nem ferir ou magoar. Há um grande problema hoje em dia que é: o sentido de humor está a perder-se completamente. Não se pode brincar com nada”. Oiça aqui as declarações de Cristina Sampaio, no podcast Perguntar Não Ofende