As buscas a casa de Rui Rio abriram uma caixa de pandora: vários políticos do PSD e, depois do PS - já ao mais alto nível - pedem explicações ao Ministério Público, entre acusações de “justicialismo”. Quem tem razão? E quem tem mais a perder (ou a ganhar) com esta guerra entre políticos e justiça? Ouça a Comissão Política