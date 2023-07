No degredo da justiça, todos chupam no dedo

O painel da Noite da Má Língua já deixou de ser protegido pelo segredo de justiça por isso começamos a revelar pormenores íntimos de cada um. Júlia Pinheiro é líder de uma seita religiosa, Rui Zink é virgem, Manuel Serrão tem casa em Lisboa e Rita Blanco chupa no dedo. Num país onde nem o segredo de justiça é protegido, há que continuar a ter a língua afiada, como diria o gato Zé Albino.

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: