Portugal é o país da OCDE com maior consumo de calmantes. A culpa é das farmácias, dos médicos, dos pacientes ou do Governo?

José Fernandes

Portugal é o segundo país da OCDE com maior utilização de antidepressivos. No caso dos ansiolíticos, é mesmo o primeiro. O que justifica isto? E, tratando-se de uma realidade já com tantos anos, o que explica que nunca tenha sido devidamente analisada e objeto de uma reflexão mais profunda? Num novo episódio do podcast “Que Voz é Esta?”, dedicado à saúde mental, oiça as explicações e propostas de medidas apresentadas por Luís Câmara Pestana, chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria e professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, e de Susana Almeida, responsável pelo serviço de psiquiatria do IPO do Porto e professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto