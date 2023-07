Vão voltar a faltar cereais e fertilizantes? Haverá nova escalada da inflação?

A Rússia não renovou o acordo do Mar Negro para permitir a exportação dos cereais ucranianos. A não renovação dessa iniciativa põe também causa a exportação dos fertilizantes russos e a segurança alimentar do mundo volta a sofrer uma grande pressão. A ONU lamenta e avisa que centenas de milhões de pessoas irão pagar cara a recusa de Moscovo em renovar o acordo. A maioria dos especialistas acredita que se trata apenas de uma breve interrupção, mas os preços já começaram a subir. Neste episódio, conversamos com a jornalista Cristina Peres.