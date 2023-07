O cartoon ofende? André Carrilho, António, Cristina Sampaio e Nuno Saraiva respondem a Daniel Oliveira

NUNO FOX

Primeiro, foi a indignação com um cartoon contra António Costa, da autoria de um professor e exibido numa manifestação, considerado racista por muitos. Depois, foi o cartoon de Cristina Sampaio, que foi divulgado na RTP, em que um polícia, treinando numa carreira tiro, era tão mais certeiro quando mais escuro era o seu alvo. Desta vez, a crítica não era porque o cartoon era racista, era porque criticava o racismo das forças de segurança.

Cartoon de André Carrilho

Apesar do alvo da crítica ser a polícia francesa, foi a portuguesa que enfiou a carapuça. Depois do Chega e do PSD terem exigido a presença dos responsáveis no parlamento, o ministro da Administração Interna telefonou ao Presidente da RTP, exigindo responsabilidades e pedindo, cito, sentido de responsabilidade para que “a liberdade de expressão não coloque em causa a imagem e o prestígio das instituições”. Afirmação saída da boca de um democrata que deixaria no desemprego qualquer cartunista decente.

Cartoon de António

Cartoon de Cristina Sampaio

Pelo seu poder metafórico, os cartoons sempre foram uma arma capaz de criar ondas de indignação. Num tempo que a vontade de chocar, por vezes de forma vazia, se generalizou através das redes sociais e em que a indignação passou a ser o estado natural das opiniões públicas, não é certo que todos saibam o espaço que esta forma poderosa de crítica social, cultural e política continua a ter. Num tempo em que algum excesso de correção na linguagem convive com a vulgarização do insulto e do preconceito, os cartunistas podem ser apanhados em fogo cruzado.

Cartoon de Nuno Saraiva

É mais que uma entrevista, é menos que um debate. É uma conversa com contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Um projeto jornalístico de Daniel Oliveira e João Martins. Imagem gráfica de Vera Tavares com Tiago Pereira Santos e música de Mário Laginha. Subscreva (no Spotify, Apple e Google) e oiça mais episódios: