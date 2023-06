Posto Emissor #152: BLITZ convida Martim Sousa Tavares. Da paixão pela música clássica à pausa aos 35 anos

Martim Sousa Tavares é o convidado desta semana do Posto Emissor. O maestro, que este ano assumiu o cargo de diretor artístico do Festival de Sintra, falou com Lia Pereira sobre as surpresas reservadas para este evento - de um duelo de pianistas a caminhadas na Serra de Sintra, ao nascer do sol - e sobre a sua visão sobre a democratização da música clássica.

Os ensinamentos que retirou de ter estudado em Itália e nos Estados Unidos; a paixão por outras artes, como a literatura ou a pintura, e o facto de falar sete línguas; os momentos mais caricatos e gratificantes vividos com a Orquestra Sem Fronteiras, que criou com o objetivo de fomentar a cultura no interior do país, e os planos de se “reformar” aos 35 anos foram outros temas da conversa.

Nesta entrevista, Martim Sousa Tavares aproveitou ainda para “desmistificar” a ideia de que começou a interessar-se por música (apenas) quando recebeu um piano de presente, e comentou o filme “Tár”, no qual a atriz Cate Blanchett desempenha o papel de uma maestrina conceituada.

Neste Posto Emissor, falámos ainda sobre o festival Primavera Sound, que decorre até à madrugada de domingo, no Parque da Cidade doPorto; os recentes concertos de Chico Buarque, Bob Dylan e The Weeknd em Portugal e ainda os espetáculos da próxima semana.