Tudo sobre o festival Primavera Sound Porto: cartaz e horários, transportes e o estado do tempo

O festival Primavera Sound Porto começa esta quarta-feira no Parque da Cidade do Porto. Kendrick Lamar, Pet Shop Boys, Rosalía e Blur são os cabeças de cartaz da 10ª edição do evento, que se prolonga por quatro dias: 7, 8, 9 e 10 de junho.

O espaço foi aumentado, destacando-se a mudança de nome e de localização do palco principal, que, com a saída da NOS do patrocínio principal, se passará a chamar Palco Porto e estará localizado à entrada do recinto, junto à Estrada da Circunvalação. É aí que atuarão, entre outros, os cabeças de cartaz do festival. “Temos um espaço bastante renovado”, esclareceu à SIC o diretor-geral do festival José Barreiro. “Aumentámos cinco hectares à área disponível para público e infraestruturas, portanto é um crescimento da área do festival que nos vai permitir planear o festival para os próximos 5 anos sempre com um crescimento sustentado. Este ano, esperamos receber cerca de 40 a 45 mil pessoas, dependendo dos dias, mas prevemos que o festival possa crescer bastante mais nos próximos anos”.

Loading...

MAPA DO RECINTO

CARTAZ E HORÁRIOS

7 de junho

Palco Porto 17:45 Beatriz Pessoa

19:45 Alison Goldfrapp

22:00 Baby Keem

00:20 Kendrick Lamar Palco Vodafone 18:40 Georgia

20:50 Holly Humberston

22:55 The Comet is Coming

01:45 Two Shell

8 de junho

Palco Porto 16:30 Fumo Ninja

17:45 Núria Graham

19:40 Arlo Parks

22:00 The Mars Volta

00:40 Rosalía Palco Vodafone 16:45 Quadra

18:40 Shellac

20:50 Maggie Rogers

23:20 Fred Again…

02:10 Mora Palco Super Bock 17:45 The Beths

19:40 Alvvays

21:55 Japanese Breakfast

00:45 Bad Religion Palco Plenitude 17:00 Surf Curse

18:40 Murder Capital

20:50 Gaz Coombes

23:20 Gilla Band

02:20 Jockstrap Palco Bits 23:00 Gazzi

00:30 Uniiqu3

02:00 Teki Latex

03:30 VTSS B2B LSDXOXO

9 de junho

Palco Porto 17:45 Deixem O Pimba Em Paz

19:40 My Morning Jacket

22:00 Pet Shop Boys

01:20 Central Cee Palco Vodafone 16:45 Meta

18:40 Wednesday

20:50 NxWorries (Anderson .Pack & Knxwledge)

23:20 St Vincent

02:00 Darkside Palco Super Bock 17:45 Terno Rei

19:40 Pusha T

21:55 Rema

00:40 Le Tigre Palco Plenitude 16:45 Margarida Campelo

18:40 Blondshell

20:50 Built To Spill

23:00 Self Esteem

02:00 Tokischa Palco Bits 23:00 King Kami

00:00 Shannen SP B2B Joe Cotch

02:00 Mercellus Pittman

04:00 Jayda G

10 de junho

Palco Porto 16:30 Wolf Manhattan

17:45 Yard Act

19:40 Sparks

22:00 Halsey

00:50 Blur Palco Vodafone 16:45 Unsafe Space Garden

18:40 Israel Fernández & Deigo del Morao

20:50 Karate

23:25 New Order

02:05 Unwound Palco Super Bock 17:45 Isa Leen

19:50 Nation of Language

22:05 Yves Tumor

00:40 Marina Herlop Palco Plenitude 17:00 PUP

18:35 Flowerovlove

20:50 Julia Holter

23:20 OFF!

02:35 Drain Gang Palco Bits 23:00 Chima Isaaro

00:00 Isabella Lovestory

00:45 Verraco

02:15 Nick Léon

03:45 Daphni

BILHETES

Bilhete diário: €70 + taxas Bilhete diário VIP: €130 + taxas Passe 4 dias: €170 + taxas Passe 4 dias VIP: €250 + taxas Troca por pulseiras: para aceder ao recinto do festival terá que apresentar bilhete válido para a edição de 2023 e trocá-lo por uma pulseira. A organização faz saber que todos os portadores de bilhetes DICE têm de ter a respetiva app instalada para trocarem o bilhete por uma pulseira. A pulseira permite entrar e sair do recinto quantas vezes forem necessárias. A partir das 3h a saída não admite retorno. Menores: as crianças até aos 9 anos inclusive poderão entrar de forma gratuita sempre que acompanhados pelos seus pais ou tutores; as crianças entre os 10 e os 15 anos deverão pagar o valor integral do bilhete e também deverão ir acompanhados pelos seus pais ou tutores.

TRANSPORTES

AUTOCARRO A STCP disponibiliza um serviço dedicado e reforça a oferta nos dias do evento. Na Praça Cidade Salvador (Anémona) existirá um posto de venda de títulos de bordo para os autocarros e é possível adquirir um bilhete dentro do veículo, sendo aceites pagamentos por MB WAY. 1M: Aliados - Matosinhos (Praia), frequência reforçada de 15 minutos 200: Bolhão – Castelo do Queijo (linha prolongada até à Praça Cidade Salvador a partir das 16:00) 203: Marquês – Castelo do Queijo (linha prolongada até à Praça Cidade Salvador a partir das 16:00) 205: Campanhã – Castelo do Queijo, saída Dr. Afonso Cordeiro ou Pr. Cid. Salvador (operará também de madrugada entre a Praça Cidade Salvador e a Areosa) 500: S. Bento – Matosinhos (Mercado), saída Pr. Cid. Salvador 502: Bolhão – Matosinhos (Mercado), saída Pr. Cid. Salvador (nos dias 08 e 10 terá reforço de viagens entre o Bolhão e a Praça Cidade Salvador) METRO A Linha Azul (A) funciona todos os dias entre as 06h e a 01h, sendo Matosinhos Sul a estação de referência de acesso ao festival. As estações de transbordo para quem vier de outras linhas são a Senhora da Hora para as linhas Vermelha (B), Verde (C), Violeta (E) e Laranja (F) e a estação da Trindade (centro da cidade) para a Linha Amarela (D). No interior do recinto do festival haverá uma Loja Andante de atendimento e venda de títulos de transporte intermodais para autocarros, metro e comboios urbanos, a funcionar entre as 18:00 e as 02:00. Para portadores de telemóveis Android, está disponível a aplicação “Anda”, que permite viajar de autocarro, metro e comboio na Área Metropolitana do Porto. BICICLETA O Parque da Cidade encontra-se a 25 minutos de distância do centro da cidade e as bicicletas podem ser deixadas à entrada do recinto, no Bike Park existente.



Previous Rita Carmo Rita Carmo Next 1 33

PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o IPMA, deverá ocorrer precipitação em todos os dias do festival, um estado do tempo motivado pela depressão Óscar. Os dias em que se prevê que a chuva e os aguaceiros se verifiquem em maior intensidade são quarta e quinta. Temperaturas: Quarta: 25º máxima, 19º mínima

Quinta: 25º máxima, 18º mínima

Sexta: 22º máxima, 17º mínima

Sábado: 22º máxima, 17º mínima

CONDIÇÕES DE ENTRADA

Segundo o site do festival, “por razões de segurança, não será permitido entrar no Parque da Cidade com capacetes para motos, malas de viagens e outras malas e mochilas de grande dimensão. É permitida a entrada de malas, bolsas e mochilas pequenas. Outros objetos não permitidos são garrafas, latas, sprays e aerossóis, ponteiros laser, equipamentos profissionais de fotografia e vídeo, drones, armas de qualquer tipo e todos os objetos considerados perigosos. Está expressamente proibida a entrada no recinto de todo e qualquer tipo de bens alimentares, incluindo bebidas, sejam em vasilhame de plástico ou vidro, sendo possível deixar esses bens no bengaleiro presente à entrada do recinto. Em situações específicas, deve ser apresentado atestado médico à entrada para poder passar com certos alimentos” Um bengaleiro estará presente à entrada do recinto. No dia 7 de Junho o horário de funcionamento será das 16:30 às 04:30 e nos dias 8, 9 e 10 de Junho será das 15:30 às 06:30.

MÉTODOS DE PAGAMENTO

O Primavera Sound Porto adverte que em todos os pontos de venda do festival só serão aceites pagamentos em cartão (cartão de débito/crédito, Apple Pay e Google Pay), com ou sem contactless, e também com MBWAY. Não vão existir ATM dentro do recinto. “Para todos aqueles que não têm uma opção de pagamento digital, há a possibilidade de fazer a troca do numerário (notas e modas), por um cartão ZIG pré-pago, nos dois pontos ZIG identificados no mapa do festival. Este cartão tem o custo de 1€, não reembolsável", pode ler-se na informação prática veiculada pelo festival. “Entre os dias 12 e 17 de Junho, será possível pedir o reembolso total do valor remanescente do cartão ZIG, no formulário que será comunicado nas redes e website oficiais do festival.”

ONDE COMER